Bologna in emergenza contro il Milan: out Pobega, Sulemana, Immobile, Holm e Casale. Lucumì torna domani
(ANSA) - BOLOGNA, 11 SET - Bologna in emergenza, domenica a Milano. Contro i rossoneri Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Pobega, out per tre settimane in seguito a una lesione muscolare riportata in allenamento, e Sulemana, vittima di infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro in nazionale, che gli costerà 4 settimane di stop. Questo per il centrocampo, mentre in difesa non recuperano né Holm né Casale, out già prima della sosta, che proveranno a rientrare la prossima settimana in vista del Genoa Immobile sarà fuori fino ottobre: ecco il quadro dell'emergenza, allargata dal fatto che Lucumi rientrerà dagli impegni con la Colombia solo domani e avrà due allenamenti a disposizione per prepararsi al big match.
Big match al quale si sta già preparando Castro, sondato dall'Al-Hilal ma che rimarrà a guidare l'attacco rossoblù. Scalpita in chiave esordio Rowe, che potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con Rabiot, dopo il litigio all'Olympique Marsiglia con l'allora compagno di squadra. (ANSA).
