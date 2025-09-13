Bologna, la probabile formazione: Castro favorito nel ruolo di punta

Il Bologna, che domani sera sfiderà il Milan alle 20.45 a San Siro in occasione della terza giornata del campionato di Serie A Enilive, si presenta a Milano senza cinque giocatori importanti: si sapeva che non ci sarebbero stati i lungodegenti Immobile, Pobega e Sulemana a cui si aggiungono Holm e Casale che hanno tentato di recupare in questi giorni di allenamento, lavorando a parte, ma che non sono stati convocati da mister Vincenzo Italiano.

Di seguito la probabile formazione del Bologna contro il Milan:

BOLOGNA (4-2-3-1):

Skorupski

Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda

Freuler, Moro

Orsolini, Odgaard, Cambiaghi

Castro