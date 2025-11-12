Bologna, un mese e mezzo di stop per Skorupski: Supercoppa a rischio
(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Un mese e mezzo di stop per Lukasz Skorupski. Uscito dopo appena quattro minuti per un problema alla parte posteriore della coscia destra domenica contro il Napoli, il portiere polacco del Bologna è stato sottoposto a esami che, recita la nota del club: "Hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni".
Il rientro dovrebbe quindi avvenire il 28 dicembre, al Dall'Ara contro il Sassuolo. Se i tempi di recupero saranno rispettati il giocatore salterà Udinese, Salisburgo, Cremonese, Parma, Lazio, Celta Vigo, Juventus, tra campionato, Europa League e Coppa Italia, perdendo anche la SuperCoppa italiana a Riad. (ANSA).
Forza Lukasz, ti aspettiamo ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/4QIVIVKqMW— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) November 11, 2025
