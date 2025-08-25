Bonanni elogia Tare: "Valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni”

Ai microfoni di TMW RADIO Massimo Bonanni. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sulla stagione del Milan e sull'importanza di Igli Tare nei rossoneri:

"Credo che il Milan per me sia un enorme punto interrogativo. Mi fido molto però di Igli Tare, è un valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni”.

Sulla Serie A e lotta scudetto: c'è anche il Milan

"Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare. Credo che l’Inter possa continuare a essere competitiva per il campionato".