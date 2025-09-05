Bonanni snobba il Milan: "Le prime quattro saranno in ordine Napoli, Inter, Roma e Juventus"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha non solo parlato della Nazionale, che questa sera giocherà contro l'Estonia, ma ha anche fatto un pronostico sulla griglia finale della Serie A, snobbando completamente il Milan di Max Allegri.

Quali saranno le prime quattro della classifica, il capocannoniere e il primo allenatore a saltare in Serie A?

"Le prime quattro saranno in ordine Napoli, Inter, Roma e Juventus. Ferguson capocannoniere e Juric primo allenatore a saltare".