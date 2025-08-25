Bonazzoli ritorna sul gol di sabato: "Il Milan mi porta bene perché non è la prima volta che succede"

Intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli ha parlato della rete segnata contro il Milan e dei tanti messaggi ricevuti dopo un gesto tecnico del genere che ha regalato ai grigiorossi la vittoria contro il Diavolo dopo 100 anni: "Tanti. Amici, ex compagni. E pure ex allenatori e dirigenti del settore giovanile. Messaggi bellissimi. Un’emozione forte che tengo per me. Come quella vissuta dalla mia fidanzata e dalla mia famiglia in tribuna a San Siro. Una sensazione anche più forte della mia".

Roba forte, una rete contro il Milan da ex interista: "Certo, ci mancherebbe. Il Milan peraltro mi porta bene perché non è la prima volta che succede, ma la rivalità non c’entra. All’Inter ho vissuto 12 anni della mia vita, a San Siro ho esordito con la maglia nerazzurra, per me è uno stadio magico. All’Inter ho creato rapporti che sono ancora vivi, è il luogo del cuore, ma io sono interista a prescindere da quello che faccio in campo".