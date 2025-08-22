Boniface, le visite mediche e la maglia col "5-0": i tifosi sui social se la ridono

Giornata di visite mediche per Victor Boniface, con il nigeriano che ha svolto i test alla Madonnina, l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano ed un terzo controllo specializzato con un ortopedico. L'attaccante si è presentato a Milano con una maglietta bianca e rossa e un enorme 50 che campeggia sulla schiena: inutile specificare le ironie social arrivate dai tifosi milanisti e non, che hanno ricordato l'indelebile 5-0 subito dall'Inter nella finale di Champions League di Monaco contro il PSG.