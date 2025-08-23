Boniface-Milan, spunta l'ipotesi di ritrattare un prestito a condizioni più favorevoli per i rossoneri
MilanNews.it
Victor Boniface resta quasi un mistero, un caso diventato sempre più emblematico con il passare delle ore. Come riportato anche dalla nostra redazione, le visite approfondite, compreso un controllo ortopedico, svolte ieri da Victor Boniface non sono state ritenute sufficienti dal Milan. Il ginocchio dell'attaccante nigeriano non è al 100% e ciò preoccupa (e non poco) in casa rossonera.
Inoltre, la trattativa potrebbe presto prendere un'ennesima svolta. Riporta Gazzetta dello Sport che, in merito alla delicata vicenda di Boniface, il Bayer Leverkusen potrebbe concedere un prestito a condizioni più favorevoli (gratuito o quasi) al Milan per abbassare il coefficiente di rischio dell'operazione. Questa resta però, ad oggi solo un'ipotesi.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Boniface, il mistero si infittisce: il Leverkusen fa sapere che di recente ha giocato per intero un'amichevole a porte chiuse
2 Boniface, le visite di ieri non hanno dato le giuste garanzie. Moretto: "Il Milan ha dei dubbi, deciderà oggi"
3 Moretto: "Nuovi contatti per Harder nelle ultime ore. Il giocatore vuole capire se ci sono margini per andare al Milan"
4 MN - Oggi altri esami per Boniface. Non è escluso che la decisione finale venga presa dopo la partita
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pineda (Messico): "Gimenez, momento complicato al Milan. Ma se dovesse rimanere sarà Capocannoniere"
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com