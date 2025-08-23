Boniface-Milan, spunta l'ipotesi di ritrattare un prestito a condizioni più favorevoli per i rossoneri

Victor Boniface resta quasi un mistero, un caso diventato sempre più emblematico con il passare delle ore. Come riportato anche dalla nostra redazione, le visite approfondite, compreso un controllo ortopedico, svolte ieri da Victor Boniface non sono state ritenute sufficienti dal Milan. Il ginocchio dell'attaccante nigeriano non è al 100% e ciò preoccupa (e non poco) in casa rossonera.

Inoltre, la trattativa potrebbe presto prendere un'ennesima svolta. Riporta Gazzetta dello Sport che, in merito alla delicata vicenda di Boniface, il Bayer Leverkusen potrebbe concedere un prestito a condizioni più favorevoli (gratuito o quasi) al Milan per abbassare il coefficiente di rischio dell'operazione. Questa resta però, ad oggi solo un'ipotesi.