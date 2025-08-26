Boniface: "Trasferimento al Milan saltato per i miei infortuni passati"

Victor Boniface ha rotto il silenzio dopo il mancato trasferimento al Milan. Il giornale nigeriano Punch riporta delle parole che il calciatore del Bayer Leverkusen ha pronunciato durante la sua live streaming su Twitch di ieri sera in cui l'attaccante ha risposto alle diverse domande sul suo passaggio al Milan saltato dopo aver effettuato le visite mediche. I rossoneri hanno virato su Conrad Harder che nelle prossime ore sbarcherà a Milano e competerà con Gimenez per il ruolo di punta.

Intanto Boniface ha commentato così nel suo live streaming il trasferimento non andato a buon fine: "A un certo punto ho mollato. Quando gli altri giocavano a calcio, io stavo solo lavorando per rientrare. Dopo il mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, non volevo nemmeno più giocare a causa del dolore del primo e di quello che ho passato durante il secondo. In quel periodo ho anche perso mia madre. Milan? Il trasferimento non è andato a buon fine a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due volte un infortunio al ginocchio destro, ed è una cosa che mi porto dietro da molto tempo".