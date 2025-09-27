Borghi: "Il Milan dipende da Modric nella misura in cui un gruppo, che aveva bisogno anche di leadership, l’arrivo di un astro del genere fa sì che tutto il sistema ruoti intorno a lui"

Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso a SkySport su Milan-Napoli: "Dipende più il Milan da Modric o il Napoli da De Bruyne? Il Milan dipende da Modric nella misura in cui in gruppo che aveva bisogno anche di leadership l’arrivo di un astro del genere, fa sì che tutto il sistema ruoti intorno a lui. Modric è il regista del Milan è anche l’equilibratore della squadra e la figura più carismatica nello spogliatoio. De Bruyne nel Napoli è arrivato per essere un elevatore a potenza tecnico. Fin qui si è visto abbastanza poco, credo che sarà molto utile nel prosieguo della stagione. Le necessità del Napoli sono diverse, la principale è quella di riuscire a superare le due grandi insidie nuove della stagione. Perché per la prima volta di Conte a Napoli c’è un tour de forse, 6 partite in 22 giorni con tre big match.

E per la prima volta nell’era Conte si assiste ad una squadra, che proprio perché deve fare esperienza in questo nuovo contesto, ogni tanto ha dei cali all’interno della partita. Questa è una cosa che Conte non ammette, l’abbiamo visto proprio per questo molto nervoso nel finale dopo le partite contro Fiorentina e Pisa. E’ un Napoli che fin qua ha dimostrato che ci sono cose da sistemare, ma tutte le partite di campionato le ha piegate a sé, questo mi fa essere convinto che resta la squadra da battere”.