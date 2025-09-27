Chiariello: "Se il Napoli perde col Milan, ci può stare. Sì, non perde da 7 mesi, 16 partite utili consecutive in campionato e il Milan è in grande crescita"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC su Milan-Napoli: "Ma quando si dice quali sono le partite chiave di quella stagione dello Scudetto del Napoli, una è la vittoria di Roma e poi arriva quella di Torino. Sono gli snodi di un campionato. Ora, se il Napoli perde a Milano, ci può stare. Sì, non perde da 7 mesi, 16 partite utili consecutive in campionato. Il Milan è in grande crescita, ambizioni, c'ha giocatori che possono farti male, i vari Rabiot, Pulisic, Gimenez, quando entra Leao, Modric ovviamente. Insomma qualcuno in grado di vincere la partita ce l'ha, può vincerla. Al Napoli gliene cale? Gli toglie qualcosa? Sì, tre punti in classifica, può venire agganciata dalle inseguitrici a nove punti, vale a dire quelle che hanno rimediato all'errore fatto in questo avvio di stagione. Non certo dall'Inter che è ancora parecchio indietro. Può essere sorpassata dalla Juve di un punto? Forse sì, ma la Juve c'ha l'Atalanta. Attenzione, attenzione che non è una partita comoda.

E poi? E’ pienamente in corsa, cambia niente per il Napoli. Non è una partita chiave, non è uno snodo. Certo, vincere a San Siro ti dà sempre convinzioni, autostima, punti, è sempre una vetrina importante. Sicuramente contribuisce, mettendo un altro mattone di quelli belli, pesanti, sul cammino di un campionato importante che si spera sia coronato da un altro titolo. Ma se questo mattone non arriva non è niente di grave. Se dovesse arrivare un pareggio, manna dal cielo, a patto che poi non si sgarri con lo Sporting e col Genova. Là non si può sbagliare. Se invece vince il Milan cambia tutto".