Infortunio Bremer: ha chiesto il cambio a Tudor. Da valutare in vista di Juve-Milan

Oggi alle 19:35News
di Antonello Gioia

Al minuto 75 di Juventus-Atalanta, Gleison Bremer, capitano dei bianconeri, ha chiesto il cambio a Igor Tudor per un problema al ginocchio, su cui è stato apposto del ghiaccio. Saranno da valutare le sue condizioni in vista della sfida tra Juventus-Milan, in programma domenica 5 ottobre alle 20:45 all'Allianz Stadium.