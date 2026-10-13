Borghi: "Modric non dà solo manovra, è anche posizionamenti difensivi"

L'elogio del giornalista e telecronista Stefano Borghi per il centrocampista rossonero Luka Modric, fuoriclasse del pallone

Anche in questo weekend è tornato d'attualità il discorso relativo al minutaggio concesso a Luka Modric. Dopo aver speso tanto in quattro gare con la Croazia - e con un calendario fitto all'orizzonte - Ruben Amorim ha deciso di concedere un po' di riposo al suo fuoriclasse, schierandolo solo all'intervallo della gara con il Sassuolo. Oggettivamente, il suo ingresso in mezzo al campo ha cambiato il volto del Milan all'interno della partita. Il giornalista e telecronista Stefano Borghi ne ha parlato nel suo canale YouTube.

Il commento di Stefano Borghi sull'impiego di Luka Modric: "Il discorso che Modric in certe partite può essere in difficoltà è un discorso che riguarda poche partite, perché poi l'abbiamo visto nel secondo tempo contro il Sassuolo, l'abbiamo visto anche nella partita contro il Lecce. Modric non solo è quello che dà manovra a una squadra che per il resto di registi non ne ha. Modric è anche posizionamenti difensivi. L'ho visto diverse volte su certi attacchi del Sassuolo, quando il Milan ripiegava anche un po' affannosamente, poi il posizionamento giusto ce l'aveva Modrić e il pallone sembrava arrivare da lui. Ciò su cui Modric può andare un po' in difficoltà è se la partita è avanti e indietro, partita di transizioni, partita a ritmo alto, partita velocissima e partita nella quale la squadra di Modrić non pressa bene".