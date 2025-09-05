Borghi: "Nel Milan ci sono tante cose da far funzionare che al momento non funzionano"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio L'Ascia Radoppia, il giornalista di Sky Sport Stefano Borghi ha parlato di Milan non dicendosi convintissimo del modo in cui è stata costruita la squadra:

"Se il Milan fa tanti punti Allegri salva condotto fino a fine carriera. Perché se il Milan fa tanti punti è perché Allegri fa un miracolo. Non sono né ottimista né pessimista, ma quella rossonera è evidentemente una squadra che non è stata costruita attraverso un'idea omogoenea, e perseguita, con un'unità di intenti dalle componenti societarie. Poi può darsi che faccia tanti punti, tanti per arrivare al quarto posto. Se non ci arriva è un flop di tutti eh.

Sono sempre più curioso dove andrà a parare dalla proposta di gioco, e forse con Allegri non è neanche giusto pensare questo perché guarda ad altro. Ma dove andrà a trovare quella concretizza, quel pragmatismo che ha sempre messo come condizione primaria nella sua ricerca da allenatore. Perché, ripeto, ci sono tante cose da far funzionare che al momento non funzionano.

E poi c'è la dimensione dell'attacco...Non c'è un'idea dietro l'attacco del Milan. Sono successe queste cose. Punto. Il nuovo direttore sportivo si presenta preannunciando 4-3-3 di dominio e possesso con un 9 alla Giroud. Il Milan non gioca 4-3-3. Il Milan non giocherà di dominio e possesso, se non per alcune porzioni di partita. Il Milan non ha un 9 alla Giroud".