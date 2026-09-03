Borghi sottolinea: “Moreira bella scommessa, Hutchinson completa la rosa. Il Milan deve assaltare l’Europa League”

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Stefano Borghi commenta e analizza nel suo canale YouTube la sessione di calciomercato estiva del Milan

Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Di seguito un estratto delle parole sul mercato dei rossoneri.

“Moreira è una bella scommessa, soprattutto se verrà messo a giocare davvero sull'esterno, sul laterale sinistro. Omari Hutchinson è un giocatore che nella rosa del Milan non c'era perché è uno con passo rapido, con dribbling che crea superiorità numerica, con creatività, con guizzi anche magari improvvisi e quindi è un completamento della rosa. C'è fiducia nei giovani perché Camarda è il vice centravanti. Anche questa è una situazione, siccome il Milan io spero voglia andare all'assalto anche dell'Europa League, bisognerà vedere la gestione del minutaggio, però responsabilità sui giovani”.