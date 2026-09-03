Modric detta gli obiettivi per questa stagione: "Voglio compere, date tutto e provare a far tornare il Milan a vincere"

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Il centrocampista del Milan Luka Modric ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini dei colleghi di Marca. Di seguito alcuni estratti.

Luka Modric è stato intervistato dai colleghi spagnoli di Marca. Di seguito alcuni estratti delle sue parole al noto quotidiano sportivi iberico.

Qual è l’obiettivo di Luka Modric per questa stagione con il Milan?

«Fare meglio dello scorso anno. Per molto tempo abbiamo fatto molto bene, siamo rimasti più o meno fino a marzo in lotta per lo Scudetto, poi nelle ultime partite abbiamo quasi buttato via tutto e non siamo riusciti a qualificarci per la Champions. È stato un colpo duro per il Milan, perché il Milan, per la sua storia, deve giocare almeno la Champions League ogni anno. È il secondo club con più titoli dopo il Real Madrid. Gli obiettivi sono fare bene, aiutare la squadra sotto ogni aspetto, dentro e fuori dal campo. C’è grande entusiasmo. Quest’anno ci sono stati molti cambiamenti nella squadra, un nuovo allenatore, parecchi giocatori nuovi, e il club mi ha considerato una parte importante del progetto. Mi voleva qui ed è per questo che sono rimasto. Voglio competere, dare tutto e provare a far tornare il Milan a vincere. Tutti insieme. Un giocatore da solo non può farcela, ma tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo per riportare gradualmente il Milan dove merita di stare».