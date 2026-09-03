Modric: "Mi manca Madrid, ma adesso sono a Milano e sono felice anche qui"

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Il centrocampista del Milan Luka Modric ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini dei colleghi di Marca. Di seguito alcuni estratti.

Luka Modric è stato intervistato dai colleghi spagnoli di Marca. Di seguito alcuni estratti delle sue parole al noto quotidiano sportivi iberico.

Luka, non può immaginare quanto si senta la sua mancanza a Madrid…

«[Ride, ndr] Grazie per essere venuti. È sempre bello sentire queste cose, sapere che sentite la mia mancanza. Anche a me manca Madrid, la città, il club e tutto il resto. Però posso dire che qui a Milano sto bene e sono felice. Mi hanno accolto a braccia aperte fin dal primo giorno e sono molto contento. Il fatto che sia rimasto qui per il secondo anno consecutivo ne è una dimostrazione. Quindi, anche se Madrid mi manca molto, adesso sono a Milano e sono felice anche qui».

Che cosa è stato più difficile: dire addio al Real Madrid oppure abituarsi a non essere più un giocatore del Real Madrid?

«Per la mia esperienza, credo sia stato più difficile dire addio che abituarmi, perché poi devi accettare che un giorno tutto questo finisca. Il calcio e certe cose… Ti distacchi da esperienze che hai vissuto al massimo. Per me è stato più difficile salutare che arrivare qui e, poco alla volta, abituarmi a una nuova quotidianità, a una nuova realtà e a un nuovo club. Non è stato facile dire addio, ma, come ho detto, fa parte della vita. Quando sai di aver dato tutto, di aver fatto tutto ciò che era nelle tue possibilità per quel club, te ne vai a testa alta. Io me ne sono andato a testa alta».