Matteo Gabbia potrebbe essere costretto a saltare un paio di gare

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Matteo Gabbia infastidito ancora dalla caviglia, potrebbe saltare due partite: Tomori reintegrato anche per questo motivo

Mentre ieri l'ultima giornata della finestra estiva di calciomercato scorreva lenta e senza acuti per il Milan, sul campo di allenamento di Milanello il centrale Matteo Gabbia, nelle prime due partite partito in panchina lasciando spazio a Koni De Winter, lasciava il campo per una ricaduta del problema alla caviglia che già nel recente passato, durante la pre-stagione, lo aveva infastidito. Ieri per l'italiano sono state adottate dei trattamenti specifici e oggi sfrutterà il giorno di riposo.

L'obiettivo è riprendersi già per essere a disposizione contro la Juventus ma non è detto che ciò avvenga. Tutto sarà determinato dalle sensazioni in campo domani, alla ripresa degli allenamenti: se il problema dovesse persistere, come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, Gabbia rischia di fermarsi per una o due partite in vista del pieno recupero. Anche per questo motivo il tecnico Ruben Amorim ha deciso di reintegrare Fikayo Tomori in rosa, dopo che l'inglese non ha trovato una via d'uscita.