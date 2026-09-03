Borghi: “Un rischio non avere una dirigenza classica, nei momenti negativi serve a tutti”

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Stefano Borghi commenta nel suo canale YouTube il mercato del Milan e la scelta di non costruire una dirigenza classica

Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Di seguito un estratto delle parole sul mercato dei rossoneri.

“Si è scelto di non costruire una catena di comando, una dirigenza classica, e per me questo rimane il grande rischio della stagione del Milan, perché poi nel calcio servono delle figure che nei momenti in cui magari tira un po' di brutta aria e sono momenti naturali nella stagione di qualsiasi squadra, dal Paris Saint-Germain in giù, allora lì magari può mancare un pochino di paravento, ma sono discorsi che eventualmente vedremo”.