Pulisic mette nel mirino la Juventus: all'Allianz Stadium cerca il primo vero passo della stagione
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Contro la Juventus potrebbero arrivare i primi minuti stagionali di Christian Pulisic con la maglia del Milan sotto la nuova gestione Amorim
Undici mesi dopo il rigore sbagliato contro la Juventus, Christian Pulisic torna all'Allianz Stadium con tanta voglia di riscatto. Il 2026 dell'americano è stato complicato: zero gol con il Milan, zero al Mondiale e un infortunio alla caviglia che ne ha rallentato il rientro.
Fino Amorim lo ha convocato senza utilizzarlo, spiegando di voler gestire i carichi. A Torino, però, potrebbe arrivare il momento dei primi minuti stagionali, probabilmente a gara in corso. Il tecnico continua a considerarlo uno dei giocatori tecnicamente più importanti della rosa: per Pulisic può essere l'occasioni giusta per lasciarsi alle spalle mesi difficili.
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