Botta al polpaccio per Rabiot: il francese non si è allenato, lo conferma Deschamps

vedi letture

Non arrivano buone notizie dal ritiro della nazionale francese a Reykjavik dove domani sera affronterà l'Islanda in una gara di Qualificazione ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Come riportato dai media francesi e in particolare da L'Equipe, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot non si è allenato nella giornata di oggi con la squadra transalpina e potrebbe non essere disponibile per la partita di domani, dopo aver segnato nella gara contro l'Azerbaijan in cui era partito titolare.

La ha confermato direttamente il CT Didier Deschamps che, in conferenza stampa, ha aperto fornendo indicazioni sullo status del giocatore milanista. Le parole del selezionatore transalpino: "Rabiot non si è allenato per precauzione: ha ricevuto un colpo al polpaccio e bisogna lasciargli un po’ più di tempo". La speranza è che le parole di Deschamps corrispondano al vero e che si tratti solo di una botta che non abbia ripercussioni a lungo termine sul giocatore del Milan di Massimiliano Allegri.