Botta e risposta in venti minuti nel derby del Triveneto: pari fra Udinese e Verona
Udinese e Verona aprono il loro campionato con un pareggio. Succede tutto nella ripresa: apre Kristensen, pareggia Serdar.
UDINESE - HELLAS VERONA 1-1
RETI: 53' Kristensen (U), 73' Serdar (V)
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Solet, Kristensen; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric (61' Zarraga), Zemura (79' Kamara); Davis (74' Piotrowski), Bravo (61' Bayo). A disp. Camara, Ekkelenkamp, Goglichidze, Kabasele, Miller, Modessto, Nunziante, Padelli, Pejicic, Vinciati. All. Runjaic.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Cham (82' Oyegoke), Serdar (82' Ebosse), Bernede, Niasse (66' Haarroui), Bradaric (72' Belghali); Giovane, Sarr (66' Mosquera). A disp. Ajayi, Charlys, Kastanos, Kurti, Lambourde, Mitrovic, Perilli, Rocha Livramento, Slotsager. All. Zanetti.
ARBITRO: Tremolada di Monza.
AMMONITI: Bravo, Davis, Bertola; Ebosse, Belghali.
