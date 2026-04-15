Braglia non ha dubbi: "È un Milan involuto, la Champions è a rischio"

Braglia non ha dubbi: "È un Milan involuto, la Champions è a rischio"MilanNews.it
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Oggi alle 14:30News
di Niccolò Crespi

Ospite a TMW Radio, l'ex portiere rossonero Simone Braglia ha parlato della lotta Champions e delle squadre coinvolte, dichiarando secondo lui quali sono le due favorite. Di seguito un estratto delle sue parole:

Oltre ad Inter e Napoli quali meriterebbero di entrare in Champions League?

"Per quanto mi riguarda penso che tre squadre potrebbero addirittura arrivare a pari punti. Milan, Juventus e Como potrebbero finire appaiate se si guarda il calendario. Se parliamo di meriti dovrebbero essere Juventus e Como ad arrivare in Champions, mentre il Milan lo vedo involuto. I rossoneri li vedo a rischio per il quarto posto dato che ad ora possono entrare in un loop. Allegri in quel caso avrebbe fallito".