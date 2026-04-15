Sabatini non ci sta: "Narrazione sbagliata sul Milan: è da quinto posto. Se arriva terzo è un miracolo"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva sul Milan: "Su Allegri c'è una narrazione, come si usa dire adesso, assolutamente sbagliata, perché Allegri viene criticato perché dice che le sue squadre giocano male, crea poco e si difende troppo e attacca poco. No, Allegri deve essere criticato quando, come contro l'Udinese, si difende male e tanto, però attacca male: è esattamente il contrario. Allegri adesso deve essere criticato perché in difesa facevano acqua da tutte le parti, non quando in difesa erano granitici e facevano comunque 10 tiri in porta, un tiro nello specchio e vincevano anche 1 a 0. Poi, peraltro, non mi sembra che le altre squadre facciano delle goleade. E comunque la Juventus a Bergamo, che ha fatto? Si è difesa con l'Atalanta, gli è andata anche bene, Di Gregorio ha fatto due belle parate, un palo, un fallo di mano che giustamente l'arbitro non hanno dato, e così è andata. Il Parma che ha fatto contro il Napoli? Si è difeso bene, ma al primo errore è stato punito, come peraltro era stato punito il Napoli. Cioè, le critiche le fanno al contrario, invece.

Su Allegri soprattutto, che quando vinceva si diceva ma gioca male. E perché gioca male? Eh perché attacca male, è mentalità sbagliata. Io credo che il Milan valga, sia una squadra in partenza, dietro Inter, Napoli, Juventus e Roma, se la devo dire tutta, in partenza. Quindi, secondo me, in partenza il Milan era da quinto posto. Poi è vero che aveva avuto 4-5 partite in meno, perché le altre avevano l'Europa. Ripeto, sono state 4-5, 6 partite in meno perché le altre avevano l'Europa, perché il Milan ha avuto due turni di Coppa Italia che gli altri non hanno avuto, una Supercoppa che per esempio la Roma e la Juventus non hanno avuto, quindi, cioè, alla fine non ha inciso l'Europa come ha inciso l'anno scorso sull'Inter che è arrivata in finale di Champions League. Quindi una squadra che sulla carta partiva quinta, dopo l'ottavo posto dell'anno scorso, insomma, se arriva terza, secondo me, continua a fare un miracolo".