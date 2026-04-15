Pastore: "Il Milan è un nascondere un sacco di problemi ulteriori dietro 'Allegri Allegri': fa da parafulmine"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul Milan: "La freschezza atletica del Milan non esiste. Una squadra che non ha avuto impegni e neanche così tanti infortuni, però non corre nemmeno per il livello della Serie A. Il Milan non ha gamba per avere più di quel quarto d'ora di reazione e orgoglio. In tutto il triennio dell'Allegri-bis e il Milan 25/26 è un nascondere un sacco di problemi ulteriori dietro 'Allegri Allegri', il solito stucchevole dibattito. Allegri viene spesso lasciato solo o a far da parafulmine, cosa che ha fatto anche molto bene quest'anno. Il Milan non tocca palla nelle situazioni fuori dalla società. Le società forti in questo momento sono l'Inter e il Napoli. Marotta e De Laurentiis dettano il ritmo. Un mercato di gennaio disastroso in cui l'unico arrivo è un giocatore che non è in condizione di giocare in Serie A come Füllkrug, in condizioni imbarazzanti".

LE RICHIESTE DI ALLEGRI

Max Allegri aveva dato due giorni liberi alla sua squadra dopo il pesante ko contro l'Udinese di sabato a San Siro, ma ha deciso di cambiare leggermente il programma settimanale dei rossoneri, spostando il riposo da lunedì a mercoledì. Il motivo? Ieri il tecnico livornese aveva grande voglia di rivedere i suoi giocatori e parlare con loro di quello che era successo due giorni prima. L'allenatore milanista non ha puntato il dito contro nessun singolo perchè sa bene che si vince e si perde di squadra. Ed è proprio questo spirito di unità che il Diavolo deve ritrovare per ripartire dopo due sconfitte consecutive. Ma cos'ha detto Allegri alla sua squadra per ridarle un po' di serenità e spronarla a reagire? Per uscire dal momento difficile, per Max non bisogna fare chissà quali cambiamenti, ma semplicemente tornare a fare quello che la sua squadra aveva fatto fino a poche settimane fa: "Bisogna tornare nuovamente a fare le cose di prima. Bisogna tornare a fare le cose con attenzione nei minimi dettagli, la stessa attenzione che avevamo avuto fino a 10 giorni fa. Non serve cambiare, ma solo tornare a fare quello che sappiamo fare" il concetto espresso da Allegri e riportato da Sky.