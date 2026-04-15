Il riscatto di Colombo è sempre più vicino: ecco cosa manca

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Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Gli aggiornamenti su Lorenzo Colombo, in prestito con obbligo di riscatto al Genoa.

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Anche nell'ultimo fine settimana il tecnico del Grifone Daniele De Rossi ha scelto Lorenzo Colombo come attaccante titolare: nella vittoria contro il Sassuolo per 2-1, arrivata nei minuti finali, è stata la diciannovesima volta su ventidue che la punta classe 2002 è stata schierata dal primo minuto dall'arrivo dell'allenatore sulla panchina rossoblù. Contro i neroverdi Colombo è stato poi sostituito dopo 55 minuti di partita. La salvezza ora è più vicina: l'ultima condizione necessaria per far scattare l'obbligo di riscatto.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 34

Reti: 6

Assist: 3