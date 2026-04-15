Spezia in crisi nera ma Comotto sempre in campo da fine dicembre a oggi

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Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Gli aggiornamenti su Christian Comotto, in prestito secco allo Spezia.

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Continua il periodo nero dello Spezia che anche nell'ultimo weekend, alla seconda partita dal ritorno in panchina di D'Angelo, ha perso in casa contro il Matova per 0-2: terza sconfitta di fila e vittoria che manca dal 7 marzo. Comotto ha giocato da titolare ed è rimasto in campo per 56 minuti: da fine dicembre a oggi è sempre stato mandato in campo per almeno 13 minuti.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 26

Reti: 0

Assist: 1