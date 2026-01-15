Braglia su Allegri: "Alterna troppo, non può lottare per lo Scudetto ma per un posto in Champions"

vedi letture

Simone Braglia, su TMW Radio durante Maracanà, ha parlato così del Milan e di Massimiliano Allegri: "Per essere grandi allenatori, bisogna aver vinto a livello internazionale, e lui ha raggiunto due finali Champions. Ha vinto tanto ma non a livello internazionale, non conta nulla arrivare secondo. Per me alterna troppo, quindi non può lottare per lo Scudetto ma per un posto in Champions".

COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter

56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa

IV Uomo: Pairetto

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it