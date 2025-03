Brambati ammette: "Se Allegri va al Milan lo fa per vincere, e vorrà delle garanzie"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Questo un estratto delle sue considerazioni in merito alla possibile destinazione di Massimiliano Allegri.

Allegri al Milan?

"Allegri è un gran volpone, è uno che si sa muovere con i campioni. E 'capace di rivalutare giocatori che magari stanno avendo delle difficoltà in ambienti dove non hanno più motivazioni. Alla Juve, che sembrava arrivata, ha vinto altri 5 scudetti di fila. Ed è stato preso a calci in c..o senza rispetto. Come si fa a trattare così uno che ha vinto così tanto? Ha subito una guerra interna incredibile per un anno".

Galeone ha detto che in due anni il Milan vince lo Scudetto

"Se va al Milan, Allegri ci va per cercare di vincere. Sicuramente vorrà delle garanzie".