Brandao tifa per Carlo Ancelotti da commissario tecnico del Brasile

L'ex attaccante del Olympique Marsiglia Brandão ha rilasciato un intervista esclusiva a Alessandro Schiavone per MilanNews.it. L'ex attaccante brasiliano segnò il gol che eliminò l'Inter dalla Champions League nel 2012. Di seguito un estratto delle sue parole:

Cosa pensa di Rabiot?

"Che è un grande giocatore."

Cosa pensa di Ancelotti sulla panchina del Brasile?

"Ancelotti è Ancelotti. Ha vinto tante Champions League e possiede tanta esperienza per far crescere i giocatori brasiliani. Vediamo quello che succederà anche perché in Brasile c'è tanta pressione. Ma lui è già a conoscenza di questo, speriamo che faccia un grande mondiale col Brasile e che ci faccia vincere il sesto mondiale. Ci sono tante ottime squadre e non sarà facile. Poi in Brasile ci sono tanti allenatori (ride ndr) e vista la concorrenza con Francia, Spagna e Germania sarà complicato."