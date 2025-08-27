Brenner dall'Udinese in prestito al Cincinnati in Mls: non affronterà il Milan dopo la sosta

(ANSA) - UDINE, 23 AGO - Il brasiliano Brenner Souza da Silva, 25 anni, si trasferisce in prestito, fino al 31 dicembre 2025, con opzione d'acquisto, al FC Cincinnati, nella Mls. Lo ha reso noto l'Udinese sui propri canali ufficiali. Per l'attaccante brasiliano si tratta di un ritorno nella formazione americana che lo ha messo in vetrina e valorizzato, fino all'acquisto, di due anni fa, per circa 10 milioni di euro, da parte del Club friulano. Per la quale, l'operazione rappresenta uno dei più grandi flop di mercato recenti: a Udine, Brenner, in due diverse stagioni, con tre diversi allenatori, ha collezionato soltanto 17 presenze con una rete.

Brenner - così come Alexis Sanchez, per il quale si attende nei prossimi giorni la risoluzione del contratto - era ormai da mesi separato in casa e fuori dai piani di mister Runjaic. In partenza, in prestito, anche Pizarro, il giovanissimo attaccante cileno giunto in Friuli l'estate scorsa con grandissime aspettative e fino ad ora praticamente mai schierato nella prima squadra. (ANSA).