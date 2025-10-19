Brocchi: "Modric è uno dei pochi che avrei visto bene nel mio Milan"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex della partita Christian Brocchi ha presentato la sfida che andrà in scena stasera a San Siro tra il Milan di Max Allegri e la Fiorentina di Stefano Pioli, che affronterà per la prima volta dopo 500 e passa giorni il Diavolo da avversario.

Si aspettava che Allegri avrebbe inciso così tanto e così in fretta?

"Sì e prima che iniziasse il campionato avevo detto che il Milan era una potenziale vincitrice dello scudetto per tre motivi: il primo, Allegri dopo un anno fermo ha smaltito le scorie negative delle ultime stagioni complicate alla Juventus e ha voglia di rimettersi in gioco; il secondo, giocare solo il campionato aiuta tanto quando sei una squadra di prima fascia; il terzo, il Milan ha una rosa forte che grazie al mercato è stata sistemata da centrocampo in su. Se avesse un difensore di livello in più...".

In compenso ha Modric...

"Non mi sorprende che abbia avuto questo impatto perché è un giocatore meraviglioso che nella sua carriera ha ottenuto vittorie importanti: non conquisti un Pallone d'oro per fortuna... La sua carriera è stata un susseguirsi di stagioni al top, dodici di fila nel Real... E uno dei pochi che avrei visto bene nel mio Milan: anche adesso tanti hanno capacità tecniche importanti, ma lui a queste unisce uno spessore caratteriale e umano da campione assoluto".