Brocchi: "Rabiot ha tutte le caratteristiche per essere un valore aggiunto per il Milan"
Il penultimo acquisto del mercato del Milan è stato uno dei colpi più importanti della campagna acquisti rossonera, se non altro perché si tratta di un pupillo del tecnico Massimiliano Allegri. Intervenuto a Radio TV Serie A, l'ex centrocampista e allenatore del Diavolo Cristian Brocchi ha commentato questo innesto nuovo per la linea mediana milanista.
Le parole di Cristian Brocchi sull'arrivo di Adrien Rabiot: "Il Milan ha chiuso Rabiot e ha fatto un grande colpo, perché conosce il calcio italiano e conosce già l’allenatore. È mancino, in una zona del campo dove serve avere personalità, serve avere qualità, serve avere inserimento: ha tutte le caratteristiche per essere un valore aggiunto per questa squadra".
