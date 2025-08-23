Bucchioni: "Estupinan non mi convince. Il grande investimento è stato fatto in panchina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni dice la sua sul Milan di questa stagione:

"Il Milan è fuori da tutto, ha preso un allenatore di prima fascia. Vincente, carismatico. Nell'atteggiamento ci sta dicendo: 'Vi faccio vedere chi sono io'. E questo atteggiamento lo porti nello spogliatoio. Guardate Leao, il suo atteggiamento mi sembra diverso, se poi dura non so. Milan da scudetto? Dal punto di vista tecnico è ancora un passo indietro rispetto al Napoli e all'Inter. Però devi porti un obiettivo grande, nello spogliatoio ci deve essere l'idea di andare a far vedere a tutti chi sono. Magari lo scudetto non lo vinci, ma l'idea di essere competitivo ci dev'essere".

Sulle poche spese a fronte delle grandi entrate delle cessioni

"Il fondo d'investimento fa un ragionamento pratico: i conti mi devono tornare. Ma anche quando hai preso Reijnders si facevano gli stessi discorsi, poi si è rivelato un grande calciatore. Questo è il ragionamento che fa la proprietà: proviamo a investire su qualcosa a prezzo più abbordabile e proviamo a farlo crescere. Ricci ai più sembra un po' scolastico, ma l'hai preso per farlo crescere. Il Milan però ha investito sulla panchina. Se guardo questa squadra in effetti qualche giocatore non mi convince, come Estupinan. Ma il centrocampo è molto interessante. Non è il Milan degli anni d'oro ma è una squadra da guardare con grande interesse, deve competere per la Champions e secondo me competerà".

