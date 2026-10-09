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Buone notizie da Milanello: tutti in gruppo, anche Estupinan a disposizione

Buone notizie da Milanello: tutti in gruppo, anche Estupinan a disposizioneMilanNews.it
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Oggi alle 13:25News
di Manuel Del Vecchio
fonte di Antonio Vitiello
Le ultime dall'allenamento odierno a Milanello: Estupinan ha già recuperato dal problema al ginocchio riscontrato in nazionale

All'antivigilia di Sassuolo-Milan arrivano buone notizie da Milanello: Amorim ha riabbracciato tutti i calciatori precedentemente impegnati con le nazionali. Apprende la redazione di MilanNews.it che tutta la squadra - Estupinan compreso! - ha svolto normalmente l'allenamento in gruppo: l'unico assente è Alexis Saelemaekers, che nei prossimi giorni si opererà alla caviglia e rimarrà fuori per diversi mesi.

A parte il belga mister Amorim ha tutti i calciatori a disposizione in vista della trasferta di domenica pomeriggio al Mapei Stadium.

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN
Milan-Lecce, domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it