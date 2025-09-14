Calabria su Allegri: "L'ho sempre ammirato e sono contento sia tornato al Milan"
Questa mattina i taccuini de La Gazzetta dello Sport hanno intervistato il doppio ex della partita Davide Calabria, che tra Milan e Bologna ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia, ovvero uno Scudetto (2022), due Supercoppe Italiane (2017-2025) e una Coppa Italia (2025).
Che effetto le fa il Milan fuori dalle coppe europee?
"Non è piacevole ed è chiaro che lo scorso anno qualcosa non ha funzionato. Il Milan merita di stare in Champions".
Allegri è l’allenatore giusto?
"Da ragazzino mi sono allenato 2-3 volte con lui, l’ho sempre ammirato e sono contento sia tornato al Milan. È un tecnico competente e capace, con grande intelligenza ed esperienza, che comunica nel migliore dei modi. Il Milan aveva bisogno di un allenatore di spessore come lui. Ho fiducia nel suo lavoro e sono sicuro farà una grande stagione".
Cosa augura ai tifosi del Milan?
"Di vincere tutto ciò che si può vincere. I tifosi rossoneri sono tra i migliori al mondo, se non i migliori, e meritano tanti successi".
