Calamai: "Non credo che il Milan abbia i valori per vincere il campionato"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha affrontato il tema Milan con tutto il proprio contorno. Mercato, vittoria di Lecce e un mister Allegri mai così coinvolto nel progetto. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

"Non avevo dubbi sulla immediata reazione del Milan. Conosco Allegri, nelle difficoltà diventa ancora più bravo. In questo fine settimana ha vinto due volte: a Lecce e portandosi a casa un bomber come Nkunko. Continuo a credere che Max sarebbe tornato a lavorare volentieri con Vlahovic. Ma il Milan ha tante teste. Forse troppo. E Allegri ha accettato volentieri anche l’ex Chelsea che garantisce fisicità e gol.

Devo dire che ancora oggi fatico a valutare la squadra rossonera. Sinceramente non penso che abbia i valori per vincere lo scudetto, anche se non sarà impegnata nelle Coppe. Penso però che abbia tutti i requisiti per conquistare la zona Champions. E se magari arrivasse un colpo in extremis… Gli attaccanti, di questo Allegri ne è sempre stato convinto, non sono mai troppi".