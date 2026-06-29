Calamai: "Ramos? Operazione eccessiva ma è un ottimo giocatore"
Il Milan ha bloccato il suo nuovo attaccante: Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese, 25enne, arriverà al termine del Mondiale (e delle sue vacanze) alla corte del connazionale Ruben Amorim che ha spinto molto per averlo. Un investimento non da poco per il Diavolo che verserà nelle casse parigine circa 75 milioni più bonus, fino a un totale di 80 milioni per l'operazione complessiva. Una manovra di mercato che ha destato opinioni differenti sulla qualità del calciatore e sul costo investito. Ne ha parlato Luca Calamai, ospite su TMW Radio.
CALAMAI, RAMOS OPERAZIONE ECCESSIVA
Il commento del giornalista Luca Calamai su Gonçalo Ramos, che sarà il nuovo attaccante del Milan: "È un ottimo giocatore, ma che sia il giocatore che mi accende... non credo risolverà tutti i problemi del Milan in attacco. Sono curioso di vederlo. Credo sia un'operazione eccessiva, per questo tipo di giocatore. È un grande giocatore, ma quella cifra la spendi per uno che deve fare la differenza".
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