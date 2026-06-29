L'Italia U19 parte bene all'Europeo di categoria: Sala e Comotto in campo, gol Liberali

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Partenza con il piede giusto per l'Italia U19 agli Europei di categoria: gli Azzurri hanno sconfitto la Serbia. I milanisti Sala e Comotto in campo

Ieri sera è cominciato l'Europeo U19 in Galles. Oggi gara d'esordio per l'Italia del CT Alberto Bollini che si è confrontata con la Serbia ed è riuscita a portarsi a casa immediatamente tre punti molto preziosi. Il risultato finale dice 2-0 per gli Azzurrini che hanno segnato una rete per tempo. Nella prima frazione sblocca l'ex milanista Mattia Liberali, al centro delle voci di mercato, su calcio di rigore; mentre nella seconda parte di gara è stato Jamal Idrissou a chiudere la contesa.

ITALIA U19, DUE MILANISTI IN CAMPO

In campo, sin dal primo minuto, due calciatori del Milan, entrambi in mezzo al campo. Si tratta di Emanuele Sala, capitano della Nazionale, e di Christian Comotto. Se il primo è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, il secondo è stato sostituito al minuto 70 da Elimoghale. Ora il prossimo impegno degli Azzurrini sarà giovedì 2 luglio alle ore 15 contro la Croazia. La fase a gruppi sarà infine chiusa domenica 5 luglio contro l'Ucraina alle ore 17.