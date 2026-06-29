MN - Russo (DAZN) sicuro: “74 milioni? Una sorpresa, ma per il Milan poche altre erano le soluzioni per l’attacco”

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di DAZN Marco Russo ha commentato i più importanti temi d'attualità legati al Milan

Da Ruben Amorim come manager-allenatore a un Milan senza una figura portante nel calcio italiano come quella di un direttore sportivo, passando per il clamoroso affare Gonçalo Ramos al futuro, incerto, di Rafael Leao. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di DAZN Marco Russo. Di seguito un estratto delle sue parole.

Secondo te sono troppi?

"Le cifre le fanno il mercato. 74 milioni di euro sono tantissimi, non per il Milan ma per il calcio italiano. Mi sembra una cifra lontana per tutto quello che ci è stato raccontato in questi anni secondo me. Gli acquisti da 20 milioni, massimo 25, che puoi rivendere, caso Reijnders come emblema di questa gestione. Qui siamo totalmente all'opposto. Mi fa strano, ma dal punto di vista tecnico poche opzioni erano superiori a Gonçalo Ramos per il Milan".