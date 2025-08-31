Calamai sulla vittoria del Milan a Lecce: "Non avevo dubbi sull'immediata reazione della squadra"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato di Milan commentando solo l'importante vittoria di Lecce, che dà fiducia in vista del proseguo della stagione, ma anche dell'importante, e sottovalutato, acquisto di Christopher Nkunku dal Chelsea:

"[...] Non avevo dubbi sulla immediata reazione del Milan. Conosco Allegri, nelle difficoltà diventa ancora più bravo. In questo fine settimana ha vinto due volte: a Lecce e portandosi a casa un bomber come Nkunko. Continuo a credere che Max sarebbe tornato a lavorare volentieri con Vlahovic. Ma il Milan ha tante teste. Forse troppo. E Allegri ha accettato volentieri anche l’ex Chelsea che garantisce fisicità e gol. Devo dire che ancora oggi fatico a valutare la squadra rossonera. Sinceramente non penso che abbia i valori per vincere lo scudetto, anche se non sarà impegnata nelle Coppe. Penso però che abbia tutti i requisiti per conquistare la zona Champions. E se magari arrivasse un colpo in extremis… Gli attaccanti, di questo Allegri ne è sempre stato convinto, non sono mai troppi [...]".