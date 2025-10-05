Calcio e trapianto: la salute in campo a Coverciano nel convegno all'interno di un progetto federale
(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Piantare altrove, questa la radice della parola trapianto, che rimanda immediatamente al campo, in senso traslato al campo di gioco. In questo cerchio ideale è racchiuso il senso del progetto federale: 'Si può sempre giocare al calcio'. L'Assoallenatori, con Aiac Ets e Solidale e la collaborazione dell'Università di Firenze Dmsc sabato 4 ottobre propongono al Centro Tecnico di Coverciano il primo appuntamento di questa iniziativa, nata per proporre una risposta che ribalti la prospettiva di un futuro limitato dalla malattia.
In questo caso il focus riguarda i soggetti trapiantati: "Calcio e trapianto: la salute e il benessere passano dal campo". Il programma, dopo i saluti istituzionali, prevede una intensa e qualificata sessione convegnistica al mattino e, nel pomeriggio, una partita della nazionale italiana calcio Trapiantati opposta a una rappresentativa sanitari Firenze (ANSA).
