Calciomercato, l'ex rossonero Djaló alla Juventus: Inter beffata

Come riportato anche da Sky Sport, l'ex Milan Tiago Djaló ha aperto a un suo trasferimento nel club bianconero: ora può iniziare la trattativa con gli agenti (decisiva l'ormai vicina cessione di Ranocchia). Dopo il tentativo di sorpasso sull'Inter, la Juventus ha ricevuto l'ok di Tiago Djaló per aprire una trattativa: adesso, quindi, si può iniziare a trattare con gli agenti dopo che l'accordo tra i club è già stato trovato sulla base di tre milioni più bonus. In questo momento i bianconeri sono dunque avanti rispetto all'Inter, il cui obiettivo era comprare il difensore a parametro zero la prossima estate.

Classe 2000, il difensore portoghese ha infatti vestito la maglia del Milan Primavera per qualche mese nel 2019 prima di essere ceduto a titolo definitivo al Lille, dove ha avuto modo di esordire nei massimi campionati europei. Nel periodo rossonero sono arrivate 15 presenze ufficiali nel Campionato Primavera 1 tra febbraio e maggio 2019, sempre come centrale: si tratta infatti del suo ruolo principale, nonostante possa giocare anche come terzino.