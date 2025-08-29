Camarda conclude la sua partita senza mai aver tirato in porta

di Lorenzo De Angelis

La partita da ex di Francesco Camarda contro il Milan è terminata dopo appena 45 minuti. Il classe 2008 non è riuscito a mettersi in mostra contro i suoi ex compagni di squadra, come conferma anche il dato dei tiri in porta effettuati nel corso della prima frazione di gioco: 0. Di seguito le statistiche più importanti della partita di Camarda fornite dal portale Sofascore

Minuti giocati: 51'
Tiri in porta: 0
Tiri fuori: 0
Tiri bloccati: 0
Dribbling tentati (riusciti): 1 (0)
Tocchi: 8
Passaggi precisi: 4/4 (100%)