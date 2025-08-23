Camarda titolare, ma Genoa-Lecce finisce senza gol: 0-0 a Marassi

Finisce 0-0 il primo anticipo della prima giornata di Serie A. Genoa e Lecce si dividono la posta. Francesco Camarda schierato titolare tra i salentini, che, venerdì, sfideranno il Milan nella seconda giornata di campionato.

LA PARTITA

Il primo tempo era stato vivace, pur senza reti. I salentini se la sono giocata a viso aperto sin dall'avvio, provando a mettere in difficoltà i padroni di casa in più di un'occasione, anche se la palla gol più nitida è capitata sui piedi di Valentin Carboni, che con un sinistro di prima intenzione ha sfiorato la rete del vantaggio, ma Wladimiro Falcone è stato bravissimo a dirgli di no con una super parata bassa.

Nella ripresa il copione dell'incontro è stato molto simile, con il Lecce però generalmente più guardingo, se si eccettua un altro buonissimo approccio al rientro in campo. E sono stati i calciatori di casa quelli più minacciosi, anche se stavolta non è servito neanche sporcarsi i guanti a Falcone per evitare guai. La situazione più nitida è stata una punizione di Stanciu che non ha centrato lo specchio della porta.