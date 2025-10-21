Canovi: "Il Milan gioca in contropiede, Juve non ne parliamo. Campionato inguardabile"

Dario Canovi, operatore di mercato di lungo corso, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Tuttomercatoweb.com e ha giudicato molto negativamente il campionato di Serie A e le squadre big che sono protagoniste in questo avvio di stagione. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

Le parole di Dario Canovi sul campionato di Serie A: "Siamo un calcio da quinta fascia. Inguardabile. Non c'è stata una buona partita. || Milan gioca in contropiede, la Juve non ne parliamo. Sono abbastanza vecchio da aver visto il catenaccio nascere e crescere"

Chi per lo Scudetto?

Ero convinto che fosse una lotta tra Milan e Napoli. Adesso ci devo mettere anche l'Inter".