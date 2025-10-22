Capello a Chivu: "Stai facendo quello che ho fatto io quando sono arrivato al Milan"

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport rivolgendosi a Christian Chivu, attuale tecnico dell'Inter: "Sono contento per te. Credo che tu stia facendo la stessa strada che ho percorso io quando sono arrivato al Milan. Dicevano che il Milan era cotto, io non ho fatto altro che entrare nella testa dei giocatori dicendo che avevano ancora tanto da dare.

La strada che stai percorrendo è stata come la mia, sei entrato nella testa dei giocatori, gli hai dato fiducia, gli hai fatto capire che si possono perdere le partite, gli hai fatto trovare autostima ed è una cosa psicologicamente importante. Hai fatto un lavoro molto più che tecnico psicologico".