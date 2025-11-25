Capello: "Allegri mi ha fatto divertire: contro l'Inter sfida preparata in tutti i dettagli"

Il Milan di quest'anno è solo un lontano parente di quello visto nella passata stagione. La differenza si calcola sull'ordine degli anni luce e il merito principale va dato a Massimiliano Allegri che sta cambiando la mentalità della squadra oltre che l'atteggiamento tattico in campo, grazie alla sua enorme esperienza. Del momento del club rossonero e dell'incidenza del tecnico livornese nel mondo milanista, ha parlato Fabio Capello ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Capello sulla partita contro l'Inter di domenica: "Mi ha fatto divertire Allegri. Mi è piaciuto vedere e apprezzare come ha gestito il tutto. Ha guidato la squadra dal primo secondo all'ultimo. A livello tattico ha preparato la sfida in tutti i dettagli. Il Milan storicamente nei derby ha sempre sofferto fisicamente, sulle palle alte, ma stavolta ha trovato le contromisure. A parte il palo di Acerbi, i rossoneri hanno tenuto la guardia alta. Allegri ha lavorato bene nonostante il pochissimo tempo a disposizione: con la squadra al completo ha potuto fare solo due allenamenti".