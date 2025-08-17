Capello: "Campionato difficile da leggere, ma il Napoli parte davanti"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha fornito una prima impressione sulla Serie A 2025-26 ormai alle porte: "Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino...".

"Parte davanti il Napoli e non solo perché ha vinto e ha mantenuto Antonio Conte in panchina. Gli azzurri si sono mossi meglio delle altre sul mercato, centrando praticamente tutti gli obiettivi prefissati. Insomma, il Napoli si è rinforzato, anche se adesso dovrà giocare su più fronti, a differenza della scorsa stagione".