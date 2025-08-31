Capello: "Il Milan fa fatica a correre indietro: è il contrario del Napoli"

Il Milan ha vinto a Lecce, 2-0, la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive dopo un esordio "traumatizzante", come definito nel pre-gara da Tare, contro la Cremonese a San Siro. Fabio Capello, ex allenatore e giocatore del Milan e oggi opinionista di Sky Sport 24, non si è espresso in maniera lusinghiera del gioco della squadra di Massimiliano Allegri, anche dopo la vittoria al Via del Mare. L'ex tecnico si è espresso nel corso del Club, in onda sabato sera su Sky.

Le parole di Fabio Capello sul Milan: "Milan? Poche cose. Non c’è stata una manovra veloce e rapida. Ogni volta che perde palle, il Milan è il contrario del Napoli di Conte. Fanno fatica a correre indietro: sono molto felici quando vanno avanti, esagerando, ma quando rientrano… La cosa che più mi impressiona del Milan è vedere un centrocampo che non è un centrocampo: non c’è coordinazione, non c’è equilibrio. Non gioca Ricci, Modric gioca come faceva Pirlo alla Juventus e mi sembra una mossa intelligente".